Belarus’ta protestolar sırasında gözaltına alınanların neredeyse tamamı serbest

Başsavcılığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, Belarus’ta düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığı ifade edildi.

Akraba ve yakınlarını bulamayan vatandaşların başsavcılığa başvurdukları dikkat çekilen açıklamada, “Söz konusu kişilerin neredeyse tamamı şu anda serbest bırakılmış durumda” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Belarus Başsavcılığı’na güvenlik güçlerinin görevlerini kötüye kullanması ile ilgili davalarının açılması talebiyle birçok başvuru geldiği, söz konusu başvuruların Soruşturma Komitesi’ne iletilerek, ‘objektif, eksiksiz ve kapsamlı bir denetimin’ yapılacağına dair söz verildiği vurgulandı.

Belarus’taki gösteriler

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos’a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre olaylarda 121 polis yaralandı, soruşturma makamları tarafından 90’dan fazla ceza davası açıldı. Polisin, protestolarda göstericilere yönelik sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.