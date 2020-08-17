Lukaşenko'dan yeniden seçim isteyen muhalefete: Yeni anayasayı kabul ettikten sonra seçim düzenleyebiliriz

Başkent Minsk'teki bir fabrikanın personeliyle görüşmesi sırasında konuşan Lukaşenko, seçimlerin yenilenmesi yönündeki çağrılara yanıt verdi.

Lukaşenko, "Sizin de istediğiniz gibi ve alternatif isteyenlerin bile karşı çıkmadığı gibi öncelikle yeni anayasayı kabul etmeliyiz. Anayasa referandumla kabul edilmeli, zira önceki anayasa referandumla kabul edildi. Eğer isterseniz, yeni anayasaya göre hem parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerini hem de yerel seçimleri yapabiliriz" dedi.

Lukaşenko, bugün gerçekleştirdiği bir başka fabrika ziyaretinde baskılara boyun eğmeyeceğini ve yeniden seçim yapılmayacağını söylemişti.

Lukaşenko, "Değişiklikleri referanduma götüreceğiz ve anayasal yetkilerimi devredeceğim. Ancak baskı sonucu veya sokak nedeniyle değil. Evet, ben bir aziz değilim. Benim sert tarafımı biliyorsunuz. Ebedi değilim ancak ilk devlet başkanını devirirseniz, komşu ülkeleri ve diğer her şeyi devirirsiniz" demişti.