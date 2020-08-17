Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarihte ilk kez Belarus Büyükelçisini istişareler için geri çağırıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Belarus Büyükelçisi Igor Kizim'in iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğinin değerlendirileceği istişarelerde yer almak için Kiev’e geri çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ukrayna-Belarus ilişkilerinin gelişmekte olan yeni gerçeklikteki perspektiflerini değerlendirmek ve tüm faktörleri dikkate alarak uygun kararlar geliştirmek için Belarus Büyükelçisi Igor Kizim'i, Kiev'de istişarelere katılması için çağırmaya karar verdim. Belarus ile ilişkiler tarihinde böyle bir adıma ilk kez başvuruyoruz ve bunu yalnızca Minsk'in kabul edilemez eylemleri nedeniyle yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

‘Ülkelerimizin arasındaki güven zedelendi, ikili ilişkilerimiz ağır darbe aldı’

Minsk'in geçen cuma Wagner Grubu paramiliter örgütüne üye oldukları düşünülen ve gözaltına alınan kişilerin Rusya’ya iade edildiklerini hatırlatan Kuleba, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu adım ülkelerimiz arasındaki güveni zedeledi ve ikili ilişkilerimize ağır bir darbe indirdi. Sonrasında Aleksandr Lukaşenko defalarca ve tamamen dayanaksız bir şekilde Ukrayna'yı Belarus'a karşı düşmanca adımlar atmakla suçladı. Hem vatandaşların kişisel güvenliğine, hem de genel olarak bölgesel güvenliğe yönelik niteliksel açıdan yeni tehditler, Rusya'nın ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus'taki durumun çözümüne aktif katılımına ilişkin resmi bildirilerden kaynaklanmakta. Bu gerçeklerin ve eylemlerin bütünü ile devlet başkanı seçimlerinin resmi sonuçlarına toplumun güvensizlik oyu verdiği Belarus'taki olayların gelişimi, Belarus-Ukrayna ilişkilerindeki durumu kökten değiştiriyor.”

‘Vatandaşlarımızın hakları ve meşru menfaatleri güvence altında olmaya devam edecek’

Büyükelçiyi istişare için çağırmanın Ukrayna vatandaşlarının Belarus topraklarındaki haklarını ve meşru menfaatlerini güvence altına alma kabiliyetini hiçbir şekilde etkilemeyeceğini vurgulayan Kuleba, şöyle devam etti:

“Bu vesileyle, Belarus'taki güvenlik durumunun ağırlaşması nedeniyle Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkeye seyahat etmekten kaçınılmasını tavsiye etmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Zaten Belarus'ta bulunan kişilere ise Dışişleri Bakanlığı, toplu eylemlerde yer almaktan ve kalabalık yerlerden kaçınmalarını tavsiye ediyor.”