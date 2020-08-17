İsrail ile Almanya'dan bir ilk: Ortak hava tatbikatı yapacak

İsrail Hava Kuvvetleri ile Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe, tarihlerinde ilk kez ortak hava tatbikatı yapacak.

Luftwaffe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İsrail’e ait 6 F-16 tipi savaş uçağının BlueWings2020 tatbikatı ve MAGDAYs anma törenlerinde uçuş yapmak üzere Almanya’ya iniş yaptığını duyurdu. Tatbikatın 2 hafta süreceği açıklandı.

Gelandet! Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind Kampfjets der @IAFsite in 🇩🇪 gelandet. Die 6 F-16 Flieger nehmen in den nächsten 2 Wochen an den Übungen #BlueWings2020 und #MAGDAYs teil. pic.twitter.com/lmOodt38Yu — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 17, 2020

​Uçakların yarın Fuerstenfeldbruck Hava Üssü’nden birlikte kalkacağını belirten yetkililer, uçakların 2. Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin toplama kampı olarak kullandığı Dachau’nun ve 1972’de İsrailli atletlerin öldürüldüğü olimpik alanın üstünden geçeceklerini açıkladı.

Nachdem die Jets der @IAFsite gelandet sind, beginnt auch die Berichterstattung zur Übung #BlueWings2020 auf https://t.co/fvySPFjdhv. Unter diesem Link werden wir in den nächsten 2 Wochen berichten. https://t.co/tTBHqMbfAI pic.twitter.com/1WPUmlhCvV — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 17, 2020

​Alman Hava Kuvvetleri Komutanı General Ingo Gerhartz yaptığı açıklamada, “Tarihimizde ilk defa İsrailli meslektaşlarımızla kanat kanada uçacağız. Bu gösteri tüm dünyaya dost ve müttefik olduğumuzun ve antisemitizme asla geçit vermeyeceğimizin göstergesidir” dedi.

Tatbikat, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Twitter hesabından da duyuruldu. 'Geçmişi hatırlamak, geleceği şekillendirmek' ifadesiyle yapılan paylaşımda "Tarihte ilk kez, İsrail Hava Kuvvetleri ve Alman Hava Kuvvetleri, Alman göklerinde iki taraflı bir eğitim tatbikatı yapacak" denildi.

"Remembering the Past, Shaping the Future" 🇮🇱🇩🇪



For the first time in history, the IAF and German Air Force will hold a bilateral training exercise in German skies. pic.twitter.com/Iyp8mxeoUp — Israeli Air Force (@IAFsite) August 15, 2020

​1972 yılındaki Münih Olimpiyatları’nda 9’u İsrailli toplam 11 atlet teröristler tarafından öldürülmüştü. Dachau’daki toplama kampında ise 2. Dünya Savaşı yıllarında toplam 41 bin 500 kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.