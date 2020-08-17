Moldova Devlet Başkanı Dodon: Türkiye Dışişleri Bakanı’nın önümüzdeki hafta ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ülkeye bir çalışma ziyareti düzenlemesini beklediklerini açıkladı.

Facebook sayfasından konuya ilişkin bir açıklama paylaşan Moldova Devlet Başkanı Dodon, önümüzdeki hafta sonuna kadar Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ülkeye bir çalışma ziyareti düzenlemesini beklediklerini belirtti.

Dodon, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önümüzdeki hafta sonu ülkemize çalışma ziyareti yapması planlandı” ifadelerini kullandı.

Dodon ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a koronavirsle mücadelede Moldova’ya yapılan yardımdan dolayı teşekkür etti.

Moldova, Dünya Bankası projesi kapsamında Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ’den (USHAŞ) 50 adet solunum cihazı satın almıştı. Türkiye, bu tür anlaşmalarda ön ödeme talep ediyor, ancak yetkililer, Moldovalı meslektaşlarına destek çıkarak, yüzde 10 avans ödemesinden sonra cihazları vermeyi kabul etmişti.