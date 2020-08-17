Belarus Sağlık Bakanı Karanik: Gösteriler sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Belarus’un aktardığına göre, Sağlık Bakanlığı’nın önünde toplanan doktorlara seslenen Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, ülke genelinde düzenlenen protesto eylemleri sırasında iki kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Belarus İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre hayatını kaybeden ilk gösterici Aleksandr Taraykovskiy’e ‘ölümcül olmayan’ silahtan ateş edilmiş olabilir, zira protestolar bastırılırken ateşli silah kullanılmadı.

Protestolara katılan diğer bir vatandaş ise 10 gün boyunca tutulduğu geçici gözaltı merkezinden, sağlığının hızla kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Protestolar sırasında yaralanan 158 kişi hala hastanelerde

Karanik, Belarus’taki protestolar sırasında yaralanan 158 kişinin hala hastanelerde olduklarını, hepsinin durumunun stabil olduğunu anlattı.

“Şu anda hastanelerde hala 158 kişi kalıyor. Hepsinin durumu stabil, kritik değil” diyen Karanik, bu vakalardan 3 tanesinin 'ağır travma' olarak sınıflandırılabileceğini ifade etti.

Karanik ayrıca 83 kişinin kaybolması konusunda herhangi bir bilgisi olmadığının altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı’nda toplanan doktorlar, göstericileri muayene etmek ve hastaneye yatırma konusunu çözmek için bu kişilerin tutuldukları gözaltı merkezlerine girmelerine izin verilmesini talep ediyor.