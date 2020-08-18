Türk vatandaşlarına vize verilmeyeceği ile ilgili iddialara AB'den yanıt: Yeni bir Komisyon teklifinden haberdar değiliz

Avrupa Birliği adına yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle Türk vatandaşlarına vize vermeyi durdurulduğu yönünde "yeni bir Komisyon teklifi" bulunmadığı kaydedildi.

BBC Türkçe konu ile ilgili Türkiye'deki Avrupa Birliği ofisi ile temasa geçti.

Habere göre yapılan açıklamada, vize prosedürleriyle ilgili iddialara ilişkin "Yeni bir Komisyon teklifinden haberdar değiliz" denildi.

Medyada yer alan haberlerde, zorunlu ve iş vizesi dışında randevuların durdurulduğu belirtilmişti.