Belarus'ta Lukaşenko'ya destek mitingleri düzenlenecek

Belarus'ta 9 Ağustos'ta Lukaşenko'nun zaferiyle sonuçlanan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan muhalif gösteriler devam ederken iki kentte Lukaşenko'ya destek amacıyla miting düzenlenecek.

'Pravda Gomel' haber sitesinin aktardığına göre Gomel kentindeki miting bu akşam yerel saatle 18:00'de Lenin Meydanı'nda yapılacak.

Mitingin Belarus'ta barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için yapılacağı ifade edildi.

Mogilevnews.by'nin haberine göreyse Mogilev'deki miting yerel saatle 17:00'de Lenin Meydanı'nda düzenlenecek.

Mitinge özgür, egemen Belarus'un kaderine kayıtsız kalmayan ve kendi topraklarında sükunet içinde yaşamak isteyen herkesin davetli olduğunu kaydedildi.

Lukaşenko, 16 Ağustos'ta başkent Minsk'te destekçilerinin düzenlediği bir mitingde vatandaşlara hitap etmişti. Resmi verilere göre mitinge 70 bin kişi katılmıştı. Aynı gün Minsk'te muhalifler tarafından düzenlenen mitinge ise çeşitli kaynaklara göre 200 bin kişi katılmıştı.