Lukaşenko: Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Putin'le hemfikiriz

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iktidar ile muhalefet arasındaki çekişme devam ederken Lukaşenko'dan durumla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Sputnik Belarus'un aktardığına göre Lukaşenko, "Dışarıdan getirilen güçlerin bize kayıtsız kalacağını bugün kim garanti edebilir? Bu kargaşanın boşuna olmadığı konusunda Putin'le hemfikiriz" dedi.
Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.
Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.
Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.
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