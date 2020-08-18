Lukaşenko: Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Putin'le hemfikiriz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus etrafındaki kargaşanın tesadüf olmadığı konusunda Rusya Devlet Vladimir Putin'le hemfikir olduklarını söyledi.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinden sonra iktidar ile muhalefet arasındaki çekişme devam ederken Lukaşenko'dan durumla ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Sputnik Belarus'un aktardığına göre Lukaşenko, "Dışarıdan getirilen güçlerin bize kayıtsız kalacağını bugün kim garanti edebilir? Bu kargaşanın boşuna olmadığı konusunda Putin'le hemfikiriz" dedi.

Lukaşenko daha önce yaptığı açıklamada Belarus'taki olayların 'iktidarın kendi askerlerini iç eylemlere yönlendirmesi' için kışkırtıldığını söylemişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

Lukaşenko, yoğun istifa ve yeniden seçim taleplerine kesin dille karşı çıkarken seçimleri ikinci sırada tamamlayan muhalif isim Svetlana Tihanovskaya, ulusal lider olmaya hazır olduğunu açıklamıştı.