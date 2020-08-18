Belarus savaş uçakları sınırlarda devriye uçuşlarına başladı

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, An-26 50 SAB, Yak-130 116 ShAB, Su-30SM 61 IAB uçaklarının muharebe eğitimi kapsamında planlı uçuşlar gerçekleştirdikleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 19. ve 120. mekanize tugayları uçaksavar füzesi topçu birimlerinin, ‘Tunguska’ uçaksavar füze sistemleri ve ‘Igla’ taşınabilir hava savunma sistemlerinin ateşlenmesi hazırlıkları yaptıkları ve birliklerin Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri 174. eğitim sahasında toplanmaya başladığı ifade edildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen pazar yaptığı açıklamada, NATO ordusunun Belarus kapıları önünde güç gösterisinde bulunduğunu ve NATO’nun askeri tatbikat gerçekleştirdiği Polonya ve Litvanya’daki silah tür ve sayısının artırılmasından dolayı endişe duyduklarını belirtmişti.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Lukaşenko’nun açıklamasına yanıt olarak, NATO’nun, Avrupa’nın doğusundaki çok uluslu varlığının tamamen savunma amaçlı olduğunu ve hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını ifade etmişti.