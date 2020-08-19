AB Konseyi Başkanı Michel: Putin ile Belarus’u görüştüm

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Az önce Rusya Devlet Başkanı Putin ile Belarus’taki durumu görüştüm” diye açıkladı.

AB Konseyi Başkanı, “Belarus'taki krizi ancak barışçıl ve gerçekten kapsayıcı bir diyalog çözebilir” diye ekledi.

AB liderlerini olağanüstü video konferansa çağıran Michel, davet mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

“Belarus halkı kendi geleceğini belirleme hakkına sahip. Bunun için şiddete son verilmeli ve barışçıl ve kapsayıcı diyalog başlatılmalı. Belarus yönetimi halkın iradesini yansıtmalı. Dış müdahale olmamalı.

Belarus’ta tanık olduğumuz şeyler kabul edilemez. 9 Ağustos seçimi ne özgür ne de adildi. Takiben barışçıl göstericilere karşı uygulanan şiddet şok ediciydi ve kınamayı hak ediyor. Sorumlular adalet önüne çıkarılmalı. AB, yaptırımlar üzerinde çalışmaya başladı”.