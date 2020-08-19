Belarus'ta muhalif Tihanovskaya’dan AB Konseyi’ne: Lukaşenko meşruiyetini yitirdi, seçim sonuçlarını tanımayın

Belarus’ta devlet başkanlığı adaylarından muhalif Svetlana Tihanovskaya, AB liderlerinin Belarus’taki gelişmelerle ilgili yapacağı toplantı öncesinde, liderlere ülkesinde gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını tanımama çağrısı yaptı. Tihanovskaya’ya göre, Lukaşenko, tüm meşruiyetini yitirdi.

Belarus’taki durumla ilgili AB liderlerinin yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Tihanovskaya, Belarusluların anayasadaki liderlerini seçme hakkını barışçıl şekilde savunmaya günlerdir devam ettiğini söyledi.

Tihanovskaya, 9 Ağustos’ta gerçekleşen seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu kaydetti.

Tihanovskaya, “Belarus’un dört bir yanında oylarını korumak için sokaklara çıkan insanlar sert bir şekilde dövüldü, hapse atıldı, iktidara yapışan rejimin işkencesine maruz kaldı. Yüzlerce yaralı var, en az iki kişi hayatını kaybetti. Tüm bunlar şu anda tam da Avrupa’nın göbeğinde oluyor” ifadelerini kullandı.

Liderlere seçimlerin sonuçlarını tanımama ve Belarus’un ‘uyanışını’ destekleme çağrısı yapan Tihanovskaya, şunları ifade etti:

“Lukaşenko, halkımızın ve dünyanın gözündeki tüm meşruiyetini kaybetmiştir. İktidarın barışçıl biçimde devredilmesine katkı sağlamak amacıyla Belarus Ulusal Koordinasyon Konseyi kurulması girişiminde bulundum. Konsey, iktidarın diyalog yoluyla barışçıl şekilde devredilmesi sürecine öncülük edecek. Konsey, uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yeni, adil ve demokratik başkanlık seçimlerini derhal ilan edecek.”

Lukaşenko’dan AB liderlerine: Kendi sorunlarınızla ilgilenin

Seçimlerde zafer elde ettiği açıklanan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Batı’nın ülkesine para gönderdiğini, ancak Belarus istihbaratının bu paraları nakit olarak aktarıldığı için takip edemediğini ifade etti.

Lukaşenko, “Onlara sadece şunu tavsiye ediyorum: Bize parmak doğrultmadan önce, görüşmenin gündemine Fransa’daki Sarı Yelekleri, ABD’deki korkunç gösterileri alın. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde koronavirüs nedeniyle uygulanan izolasyona karşı yapılan protestolarla ilgilenin önce” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin bugün Belarus’taki gerginliği ele almak için video konferans yoluyla görüşme gerçekleştireceğini söylemişti.