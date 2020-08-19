Avrupa Belarus'ta yeniden seçim talep ederken Çin, dış güçler nedeniyle 'türbülans' istemiyor

Avrupa ülkeleri, 9 Ağustos'taki seçimlerden bu yana suların durulmadığı Belarus'ta yeniden seçim yapılması gerektiğini belirtti. Çin Dışişleri ise, dış güçlerin Belarus'ta türbülansa yol açmasına karşı olduklarını vurguladı.

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 6. kez devlet başkanı seçilmesiyle sonuçlanan seçimler, birçok uluslararası meselede olduğu gibi Batı ile Doğu arasında yeni bir görüş ayrılığı yarattı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB zirvesinden önce yaptığı Belarus'taki duruma ilişkin değerlendirmesinde özgür ve adil bir şekilde yeniden seçim yapılması gerektiğini savundu.

Avrupa Komisyonu'nun İç Pazarlar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Belarus'taki seçimlerin halkın arzusuyla örtüşmediğinin açık şekilde görüldüğünü öne sürdü.

Breton, "Yaptırımlar halihazırda kabul edildi ve hiç şüphesiz ağırlaştırılacak. Belarus, Avrupa'da değil. Avrupa sınırında, Avrupa ile Rusya arasında yer alıyor. Bu ülkedeki durum, Ukrayna ve Gürcistan'la kıyaslanamaz. Belarus, Rusya'yla çok yakın ilişkilere sahip ve halkın büyük bölümü Rusya'yla yakın ilişkilerden memnun" ifadelerini kullandı.

Pekin'in Belarus'taki gelişmelere ilişkin tutumunu Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang anlattı.

'Belarus'un kendi çabalarıyla istikrarı korur'

Basın toplantısında konuşan Geng, Çin ile Belarus'un birbirlerine güvendiklerini kaydetti.

Geng, "İyi bir dost ve partner olarak Belarus'ta kaos görmek istemiyoruz. Dış güçlerin Belarus'ta türbülans yaratmasına karşıyız. Belarus'un kendi çabalarıyla istikrarı koruyacağından eminiz ve buna inanıyoruz" diye konuştu.