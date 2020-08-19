AB, Belarus halkının desteklenmesi için 53 milyon euro ayıracak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin Belarus halkının desteklenmesi için 53 milyon euroluk kaynak tahsis edeceğini açıkladı.

Belarus'taki gelişmeleri görüşmek üzere video konferans yöntemiyle yapılan olağanüstü AB zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan von der Leyen, Belarus halkına destek için 53 milyon euro tahsis edeceklerini ve kaynakların hükümet yerine halka ulaşması için bu yardımın Avrupa Komisyonu tarafından dağıtılacağını kaydetti.

AB tarafından Belarus'a uygulanması planlanan yaptırımların halkı hedef almayacağını ve belirli kişilere yönelik olacağını anlatan von der Leyen, AB ülkelerinin yaptırımlar konusunda hemfikir olduğunun altını çizdi.

Von der Leyen, Belarus'taki şiddetin sona ermesi gerektiğini belirterek sadece kapsayıcı diyaloğun çözüm getireceğini ekledi.

Michel: AB, Belarus'taki seçim sonuçlarını tanımayacak

Bu arada AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise AB'nin Belarus iktidarı tarafından açıklanan seçim sonuçlarını tanımayacağını söyledi.

Belarus'un geleceğinin Moskova ve Brüksel'de tayin edilmemesi gerektiğini belirten Michel, "Belarus halkı, kendi liderini ve kendi geleceğini seçme hakkına sahip olmalı. Zirve katılımcıları, Belarus'ta göstericilere yönelik şiddeti kınadı ve bağımsız soruşturma yapılmasını talep etti" ifadelerini kullandı.

'Rusya ve AB tüm pozitif çabaları destekliyor'

Michel, gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesini de değerlendirdi; Rusya ve AB'nin krizden çıkmak ve demokratik süreci garanti etmek için tüm pozitif çabaların desteklenmesi gerektiğine inandığını vurguladı.