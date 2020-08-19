Belarus Sağlık Bakanlığı, protestolarda yaralanan üçüncü bir kişinin öldüğünü doğruladı

Belarus Sağlık Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan ve ülke genelinde yapılan izinsiz protesto gösterilerine yaralanan üçüncü bir kişinin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı.

Belarus Sağlık Bakanlığı, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan ve ülke genelinde yapılan izinsiz protesto gösterilerine yaralanan üçüncü bir kişinin hayatını kaybettiğini resmen doğruladı.

Bakanlıktan konuya ilişkin aktarılan bilgiye göre geçen hafta sonu Brest kentinin 43 yaşındaki sakini Gennadiy Şutov, kaldığı bölge hastanesinden Savunma Bakanlığı’nın hastanesine sevk edildi. Salı günü sağlık durumu kötüleşen Şutov’u doktorlar, tüm çabalara rağmen kurtaramadı.

Tut.by haber sitesine göre Şutov’un kafasına, Brest’te yönetim binasının yakınında düzenlenen miting sırasında mermi isabet etti.

Daha önce Belarus Sağlık Bakanlığı, toplu protesto eylemlerinde iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Bir kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Dün ayrıca gösterilere katılan Minsk sakinlerinden 19 yaşındaki bir gencin de geçen pazar günü bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.