Lukaşenko, Putin’den Merkel’e 'ülkenin içişlerine karışma' mesajını iletmesini istedi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Sözcüsü Natalya Eismont, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, Belarus yönetiminin, Batı’nın ülkeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlere destek vermemesini istediğini söyledi.

Eismont, “Buna dayanarak ülkemizin Devlet Başkanı, Rus mevkidaşından sayın Merkel’e, Almanya ve genel olarak tüm Batı Avrupa’nın, şimdi yaptığı gibi Belarus’un içişlerine karışmamasını iletmesini istedi” diye açıkladı.

Sözcü, “Lukaşenko’ya göre, Putin ile iletişim içindeyken şahsen Merkel ile görüşmesi en azından yakışık almaz. Lukaşenko’nun Merkel ile görüşmesinin etkisi büyük ihtimalle olumsuz olacak” diye ekledi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, Lukaşenko’nun kendisiyle konuşmayı reddettiği için Belarus’ta iktidar ile muhalefet arasında arabuluculuk yapamayacağını söylemişti. Avrupa Birliği, Belarus’ta devlet başkanlığı seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddederken bu ülkedeki şiddet olaylarına karışanlara karşı yaptırım uygulama sözünü vermişti.