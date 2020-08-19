Letonya Dışişleri Bakanı'ndan Belarus'a 'özgür ve adil seçim' çağrısı

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkēvičs, Belarus devlet başkanlığı seçimlerinin muhalif adayı Svetlana Tihanovskaya'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurarak, ülke için 'özgür ve adil seçim' çağrısında bulundu.

Letonya Devlet Başkanı Edgars Rinkēvičs, Belarus devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Aleksandr Lukaşenko'nun rakibi Svetlana Tihanovskaya'ya bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rinkēvičs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Letonya'nın 'Belarus halkına desteğini yinelediğini' söyledi.

Bakan, "Tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılması ve uluslararası gözlemcilerin hazır bulunduğu yeni, özgür ve adil seçimler yapma çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Had a good 📞 call with Belarusian opposition candidate Svetlana #Tikhanovskaya, reaffirmed Latvia’s support to the people of #Belarus, we call for the immediate release of all political prisoners and new free and fair elections with international observers present — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2020

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