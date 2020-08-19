Lukaşenko, başbakan ve hükümet üyelerini atadı

Belarus'ta tartışmalı devlet başkanlığı seçimlerinden sonra başlayan protestolar sürerken Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Roman Golovçenko başkanlığında kurulan yeni kabineyi onayladı.

Roman Golovçenko'nun başbakan olabilmesi için parlamentonun alt kanadı tarafından da onaylanması gerekiyor.

Ayrıca, iki gün önce istifa eden önceki bakanlar kurulunun tüm üyeleri yeni kabinede görev aldı.

Belarus Anayasası, devlet başkanlığı seçimlerinden sonra yeni hükümetin kurulmasını öngörüyor.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.