Slovenya'dan Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Kıbrıs'a destek

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz’deki durum, Türkiye’nin tek taraflı eylemleri yüzünden ciddi hâl aldı. Yunanistan ve Kıbrıs’a tam desteğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Jansa, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin eylül ayındaki görüşmesinde 'tüm seçeneklerin masada olacağını' da sözlerine ekledi.
The situation in the #EasternMediterranean is serious because of one sided actions of 🇹🇷. We— Janez Janša (@JJansaSDS) August 19, 2020
express 🇸🇮 full support for #Greece 🇬🇷 and #Cyprus 🇨🇾 . At our next #EUCO in September all options will be on the table. @kmitsotakis @AnastasiadesCY
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)