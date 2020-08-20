Slovakya Başbakanı Matoviç: Belarus'ta seçim hilesi ve şiddetin sorumlularına katı yaptırımlar uygulanmalı

Slovakya Başbakanı İgor Matoviç, katıldığı Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantısına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Matoviç, "AB'de hepimiz Belarus konusunda anlaşıyoruz. Seçim sonuçlarını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Matoviç, "Zirvede iki paralel yaklaşıma bağlı kalmamızı önerdim: Belarus'un sıradan insanlarına 'kollarımızı açma' ve eş zamanlı olarak seçimin tahrifatı ve şiddetten sorumlu tüm şahıslara katı yaptırımlar uygulama politikası" diye kaydetti.