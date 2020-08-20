Belarus’ta seçimlerin yenilenmesi için kurulan konseyin yönetim kurulu belirlendi

Belarus'taki seçimlerde mevcut lider Aleksandr Lukaşenko'nun rakibi olan Svetlana Tihanovskaya'nın destekçileri tarafından kurulan koordinasyon konseyinin üyeleri belirlendi. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen, amaçlarını da yeni seçimler düzenlenmesi olarak açıklayan konseyin yönetim kurulunda Nobel Ödüllü yazar Aleksiyeviç de yer aldı.

Belarus’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini, mevcut lider Lukaşenko karşısında kaybettiği açıklanan Tihanovskaya’nın destekçileri tarafından kurulan koordinasyon konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Konsey üyeleri amaçlarının, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi olduğunu söylüyor.

Ülkeyi 1994’ten beri yöneten Lukaşenko ise konseyi, iktidarı ele geçirme girişiminde bulunmakla suçlamıştı ve buna karşı katı tedbirler alınacağını söylemişti.

Belarus’ta seçim sonuçlarını tanımayan binlerce muhalifin protesto gösterilerinin devam ettiği bir dönemde toplanan koodinasyon konseyinin kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantısı sonrası, basın ofisi tarafından yönetim kurulunda yer alan isimler açıklandı.

Söz konusu isimler şu şekilde:

Svetlana Aleksiyeviç (2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Belaruslu yazar)

Olga Kovalkova (Tihanovskaya’nın sözcülerinden biri)

Mariya Kolesnikova (Adaylığını açıklamasından bir süre sonra hapse atılan, dolayısıyla seçimlere katılamayan muhalif Viktor Babariko’nun temsilcisi)

Pavel Latuşko (Protestolara destek vermesi ardından Kupalovskiy Tiyatrosu’nun müdürü olarak işine son verilen diplomat, eski kültür bakanı)

Maksim Znak (Tihanovskaya’nın avukatı)

Sergey Dılevskiy (Lukaşenko’nın istifasını isteyip grev kararı alan bir fabrikanın çalışanı)

Liliya Vlasova (Uluslararası arabulucu)

Lukaşenko’nun seçimlerin galibi olduğunun açıklanması ardından rakibi Tihanovskaya, Litvanya’ya gitmişti.

Hâlâ Litvanya’da bulunan Tihanovskaya, seçimler öncesinde kısa süre içinde muhalif kesimin desteğini arkasına alan popüler bir aday haline gelmişti.

Aslen bir politikacı değil, öğretmen ve çevirmen olan Tihanovskaya, muhalif bir politikacı olan eşi Sergey Tihanovskiy’in hapse atılması nedeniyle seçimlere katılamayacak olması nedeniyle kendisi aday olmuştu.