Macron: Erdoğan, Avrupa'yı istikrarsızlaştırıyor

Paris Match dergisine demeç veren Macron, "Erdoğan, milliyetçilik ve İslamizmin karışımına dayanan genişlemeci bir politika izliyor. Bu politika, Avrupa'nın değerleriyle örtüşmüyor ve istikrarsızlık faktörü durumunda" iddiasında bulundu.

Avrupa'nın mevcut durum dahilinde yaşananları gerçekçi şekilde değerlendirmesi ve kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini belirten Macron, "Gerilimin tırmandırılmasından yana değilim ancak simetrik eylemler gerekli için güçsüz diplomasiden kaçınılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupa'nın dayanışmasının gerçekçiliğini göstererek halihazırda bir mesaj verdiklerini ekledi.