'IŞİD gelininin' parasız kalınca sattığı düğün hediyesi: Kalaşnikov tüfek

IŞİD'e katılıp savaşçılarıyla evlendikleri için 'IŞİD gelini' diye tabir edilen kadınlardan birinin hikayesi, Almanya'da açılan davanın iddianamesine yansıdı. İddianameye göre Suriye'de iki evlilik yapan Zeynep G., ikinci kocasından düğün hediyesi olarak Kalaşnikov tüfek istedi, ancak maddi zorluklar baş gösterince hediyeyi satmak zorunda kaldı.

Alman federal başsavcılığının hakkında hazırladığı iddianamede 'IŞİD gelini' Zeynep G. yabancı terör örgütü üyeliği, savaş silahları yasalarını ihlal ve savaş suçuyla itham edildi.

İddianameye göre Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Alman vatandaşı Zeynep G. (33), 2014 sonbaharında IŞİD'e katılmaya karar vererek Suriye'ye gitti, 2019'da DSG tarafından yakalandı, ancak kaçmayı başardı, şubatta gözaltına alındığı Türkiye tarafından mayısta Almanya'ya iade edildi.

Anklage gegen Berliner ISIS-Anhängerin (33) erhoben https://t.co/p1MWb1IwFG — BZ Berlin B.Z. (@bzberlin) August 20, 2020

Suriye'ye vardığında IŞİD'e katılıp ilkin Çeçen bir savaşçıyla evlenen Zeynep G. Mart 2015'te WhatsApp üzerinden konuştuğu Almanya'daki bir tanıdığını IŞİD saflarına geçerek cihata katılmaya teşvik etti.

2015 ortasında eşinin ölmesi üzerine IŞİD üyesi kadınların toplu kaldığı bir eve yerleştirilen Zeynep G., 2015 sonunda kendisi gibi Almanya'dan Suriye'ye giden bir IŞİD savaşçısıyla evlendi ve onunla birlikte Rakka'ya geçti.

İkinci eşi ve bu evlilikten olan oğluyla birlikte IŞİD'in sahiplerini sürerek işgal ettiği bir evde 2017 yazına dek yaşadı. Ev IŞİD faaliyetleri için de kullanılırken, örgüt çifte ayda 100 dolar ödedi.

Zeynep G. düğün hediyesi olarak AK 47 tipi Kalaşnikov tüfek talep etti, kocası talebi yerine getirmekle kalmadı, Zeynep G.'ye tüfeğin nasıl kullanılacağını da öğretti, ancak birkaç hafta sonra para sorunları baş gösterince, çift, Kalaşnikov'u satmak zorunda kaldı.

2017'nin ikinci yarısında ikinci eşi de ölen Zeynep G. 2019 başında Suriye'nin kuzeyindeki bir sığınmacı kampına konuldu, buradan Türkiye'ye kaçtı ama yakalanarak mayısta Almanya'ya iade edildi ve havaalanında gözaltına alınarak hapse gönderildi.