Belarus’ta muhalif Tihanovskaya’nın destekçilerinin kurduğu konsey hakkında soruşturma

Belarus’ta mevcut lider Aleksandr Lukaşenko’nun rakibi olan ancak seçimleri kaybettiği açıklanan Svetlana Tihanovskaya’nın destekçilerinin kurduğu koordinasyon konseyi hakkında soruşturma açıldı.

Belarus’taki seçimler öncesinde kısa bir süre içinde muhalefetin desteğini arkasına alıp popüler bir aday haline gelen Tihanovskaya’nın destekçileri tarafından kurulan koordinasyon konseyi hakkında açılan soruşturma, ülkenin ceza yasasının 361. maddesi üstünden yürütülecek. Söz konusu madde ‘ulusal güvenliğe zarar verme amaçlı çağrıları’ içeriyor.

Sputnik’in Belarus servisinin aktardığına göre, Başsavcı Aleksandr Konyuk soruşturmaya ilişkin, “Koordinasyon konseyinin kurulması, iktidarı ele geçirmeye yöneliktir, ayrıca ulusal güvenliği zarar verme amacı taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

361. madde, suçlu bulunanların beş yıla kadar hapis cezası almalarını öngörüyor.

‘Muhalefet partisi değil, çoğunluğuz’

Diğer taraftan konseyin yönetim kurulu üyelerinden Maksim Znak, konseyin soruşturmaya karşın çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kendilerinin ‘halkın görüşünü dile getirdiklerini’ söyledi.

Koordinasyon konseyinin üyelerinden birisi olan eski kültür bakanı Pavel Latuşko da kurduklarının muhalif bir parti olmadığını, halkın çoğunluğunu temsil ettiklerini ifade etmişti.

2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç’in de yönetim kurulunda yer aldığı koordinasyon konseyi, ülkede yeni seçimler düzenlenmesi ve bunun neticesinde iktidarın barışçıl bir biçimde değişmesi amacıyla kurulmuştu.