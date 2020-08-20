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    Almanya evrensel temel gelir deneyi için düğmeye bastı: 120 gönüllüye hesap sormaksızın ayda 1200 euro ödenecek

    © Flickr / Maik Meid
    Avrupa
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    Finlandiya'dan sonra Almanya da evrensel temel gelir pilot uygulamasına hazırlanıyor. Koşulsuz şekilde 2021 baharından itibaren 3 yıl boyunca her ay 1200 euro ödenecek 120 gönüllü ile ödeme yapılmayacak kontrol grubu üyelerinin yaşamları ve ruh halleriyle ilgili kıyaslamalara gidilecek, bundan toplumsal sonuçlar çıkarılacak.

    Uzun yıllardır gündemde olan ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı ekonomik krizde daha çok kabul görmeye başlayan 'evrensel temel gelir', Almanya'da pilot uygulama olarak devreye girecek.

    6 yıldır sınırlı sayıda kişiye düzenli 1000 euro ödeme yapan Benim Temel Gelirim isimli dernek, Almanya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), Max-Planck-Enstitüsü (MPI) ve Köln Üniversitesi ile işbirliği içinde bir evrensel temel gelir (ETG) deneyi yürüteceklerini duyurdu.

    ETG, bir ülkenin tüm yurttaşlarına herhangi bir şart aramadan düzenli nakdi ödenek tahsis etmesi anlamına geliyor.

    140 bin kişinin bağış yaparak finansör olduğu ve salı günü açılan internet sayfasıyla düğmesine basılan program kapsamında 120 gönüllü aranıyor.

    İlk ikamet yeri Almanya'da bulunan ve en az 18 yaşında olan herkes başvurabiliyor.

    Başvuranların sayısı 1 milyona ulaştığında, içlerinden 120 kişi seçilecek.

    Bu 120 kişiye 2021 yılının baharından itibaren 3 yıl boyunca her ay 1200 euro ödenecek. 

    Bu miktar, Almanya'daki yoksulluk sınırının bir tık üstüne denk geliyor.

    Ödeme yapmak için hiçbir şart koşulmayacak ve nasıl harcandığının hesabı sorulmayacak.

    Ancak katılımcılara bu paranın gündelik yaşamlarını nasıl değiştirdiğine dair düzenli olarak sorular sorulacak. 

    Tüm katılımcılardan yaşamları, çalışma hayatları, aile durumları, toplumsal temasları, duygusal ve psikolojik durumlarıyla ilgili soruları yanıtlamaları istenecek. ETG karşıtlarının baş savı olan insanların çalışmayı bırakacağı iddiasının gerçek olup olmadığını gözleme fırsatı da doğacak.

    Soru-cevap seansıyla da yetinilmeyecek, katılımcıların stres düzeyini ölçmek için saç örnekleri alınacak.

    Yanısıra 1 milyon başvuran içinden, deney grubundaki 120 kişiyle aynı toplumsal arka plandan gelen 1380 kişi seçilerek bir kontrol grubu oluşturulacak.

    İki gruptakilerin deneyimleri arasında kıyaslama yapılacak.

    Araştırma ekibinin başkanlarından Jürgen Schupp, Der Spiegel'e demecinde, ETG tartışmasının bugüne dek iyi zamanlarda felsefi salon tartışması, kötü zamanlarda inanç savaşları gibi yürüdüğünü, bu pilot uygulamayla ise yeni bilimsel kanıtlar elde edileceğini söyledi.

    Daha önce Finlandiya, 2017 ve 2018 yıllarında ETG pilot uygulamasını hayata geçirmişti.

    Helsinki Üniversitesi'nin katılımcılar üzerindeki etkilere dair bu yıl yayımlanan raporuna göre, 'deneyimlerde büyük farklar olmasına karşın, ETG alanlarda kontrol grubundakilere kıyasla yaşam memnuniyetinin daha yüksek olduğu ve daha az depresyon, üzüntü ve yalnızlık deneyimledikleri' saptandı.

    Helsinki Üniversitesi araştırmacıları 'ETG alanların, kontrol grubuna göre yaşam tatminlerinin daha yüksek olduğu, daha az zihinsel yük deneyimledikleri ve aynı zamanda daha olumlu ekonomik refah algısı geliştirdikleri' sonucunu çıkardı.

     

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