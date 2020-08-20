Yunan hükümeti, İtalya ve Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasını onaylanması için parlamentoya sundu

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan hükümetinin İtalya ve Mısır ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölgenin (MEB) sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmayı onaylanması için parlamentoya sunduğunu, oylamanın 26 Ağustos’ta yapılacağını söyledi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, İtalya ve Mısır ile imzalanan MEB anlaşmasının uluslararası hukuka tamamen uygun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine her zaman bağlıdır. Bu ilkeli politikayı takiben, İtalya ve Mısır ile deniz alanlarımızın sınırlandırmasına ilişkin görüşmeler yaptık ve anlaşmalar imzaladık. Deniz hukuku ile tam uyumlu anlaşmalar, 24 Ağustos Pazartesi günü yetkili parlamento komitesi tarafından ele alınması ve ardından 26 Ağustos Çarşamba günkü genel kurul toplantısında onaylanması için bugün parlamentoya sunuldu.”

Yunanistan ve İtalya 9 Haziran'da, Yunan hükümetinin “Son derece önemli, tarihi bir olay” olarak nitelendirdiği Münhasır Ekonomik Bölgenin sınırlandırılması anlaşmasını imzalamıştı.