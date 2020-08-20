Macron: Belarus'ta olayların Ukrayna senaryosuna göre gelişmesi önlenmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Belarus'ta olayların Ukrayna senaryosuna göre gelişmesine izin verilmemesinin önemli olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Belarus'ta tartışmalı seçimlerin ardından başlayan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Özellikle, Ukrayna'da olanların tekrarlanmasını istemiyoruz" diyen Macron, görüşme sırasında iktidar ve sivil toplum destekli muhalefet arasında diyalog yoluyla ülkede 'demokratik, kapsayıcı bir geçiş' gerçekleştirmenin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Belarus'ta 'iyi koşullarda' serbest seçimlerin yapılmasının gerekli olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını belirten Macron, "Bunu dün Avrupa seviyesinde teyit ettik ve buna aracı olarak katkı yapmaya hazırız" dedi.

Macron, bir süre önce gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Belarus'taki durumun çözümüne arabulucu olarak dahil edilmesi fikrine destek verdiğini kaydetti.