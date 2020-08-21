Lavrov ve AB Yüksek Temsilcisi Borrell Belarus'un içişlerine müdahale edilmemesi gerektiği konusunda hemfikir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell’e bazı AB ülkelerinin Belarus’taki iktidar ve muhalefet arasında zıtlaşmayı kışkırtmaması için önlem alma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e bazı AB ülkelerinin Belarus’taki iktidar ve muhalefet arasında zıtlaşmayı kışkırtmaması için önlem alma çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşmede odak noktası Belarus'taki durumdu. Her iki taraf, durumun dışarıdan müdahale olmaksızın Belaruslular tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı. Lavrov, bu ilkeye aykırı olan bazı AB üye ülkelerinin eylemlerine Borrell'in dikkatini çekti ve Belarus’ta iktidar ile muhalefet arasındaki zıtlaşmanın kışkırtılmaması için önlem alma çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.

Tarafların ayrıca İran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) yürürlükte kalma olasılığını da ele aldıkları kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“BMGK’nın onay verdiği 2231 sayılı kararı ile bir bütün olan, Washington'un 2018'de katılımını resmen sonlandırdığı KOEP’in uygulanmasıyla ilgili konularda BM Güvenlik Konseyi'nde ABD’nin girişimleri için herhangi bir yasal koşulun bulunmadığı teyit edildi.”

Açıklamaya göre Lavrov ve Borrell ayrıca Rusya-AB ilişkilerinin bazı güncel yönleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.