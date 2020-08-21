Tihanovskaya'dan işçilere grevlere devam etme çağrısı

Belarus devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci olan muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, Belarus'taki büyük işletmelerin işçilerine greve devam etme çağrısı yaptı.

Yeni bir video kaydıyla Belaruskaliya, MTZ, Gradnoazota gibi önde gelen fabrikaların ve diğer işletmelerin işçilerine hitap eden Tihanovskaya, "Değerli Belaruslular, sizler yeni, özgür Belarus'un sembolüsünüz. Şu anda Belarus'un geleceği, yani çocuklarımızın geleceği sizin birliğinize ve kararlılığınıza bağlı. Bu nedenle sizlerden greve devam etmenizi ve grevleri genişletmenizi rica ediyorum" dedi.

Tihanovskaya, Eylemlerin amacının siyasi tutukların serbest kalması ve yeni seçimlerin yapılması olduğunu kaydetti.

Daha önce Tihanovskaya, 9 Ağustos’ta gerçekleşen seçimlerin adil ve şeffaf olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu belirtmişti.

Belarus hükümeti, grevlerin kapsamının çok büyük olduğunu belirtiyor. Başbakan Roman Golovçenko'ya göre reel ekonomideki tüm işletmeler, olağan rejimde çalışmalarına devam ediyor.