Lukaşenko: Karışıklıkları ABD organize etti

Batı’nın, Rusya etrafında, aralarında Ukrayna ve Baltık ülkelerinin de olduğu bir koridor oluşturma planında Belarus’un son halka olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Böyle bir karışıklık hazırlığı yapılıyordu. Rusya bizi kaybetmekten korkuyordu. Batı ise bizi saflarına katmak istiyordu. Şimdi amaçlarının Rusya’ya karşı olduğunu anlamış olduk” dedi.
Ülkesindeki durumun “felaket” olmadığını, sadece aşırı politize edildiğini dile getiren Lukaşenko, kolluk kuvvetlerinin, “ülkeyi kimseye teslim etmemekte kararlı” olduğunu da sözlerine ekledi.
Fabrika çalışanlarına, “ülkenin yıkılması” durumunda işlerini kaybedebileceklerini hatırlatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bunun hesabını da benden soracaksınız. Tüm bu görevlere tükürmek isterdim ama düşünüyorum da, onlar iktidara gelince ve tüm bunları bölüşmeye başlayınca size ne olacak? Sizi, ciğerinizle birlikte alacaklar. Ve siz hep beni lanetleyeceksiniz, ‘Biz seni seçtik, neden bizi korumadın?’ diyeceksiniz. Beni kınayabilirsiniz, ama ben devlet başkanı olduğum sürece ülkede istikrarı korumaya yönelik sert politika uygulayacağım”.
Belarus’a karşı birkaç merkezin birden harekete geçtiğini söyleyen Lukaşenko, sadece emekçilerle görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)