Lukaşenko: Karışıklıkları ABD organize etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkedeki karışıklıkların ABD tarafından yönlendirildiğini, Avrupalıların da onlarla işbirliği yaptığını söyledi.

Dzerjinskiy tarımsal sanayi kompleksi işçileriyle görüşen, “ABD ve Avrupa, Varşova’da özel merkez kurdu. Ama biz kontrol ediyoruz, orada neler yaptıklarını biliyoruz. Güç gösterisi yapmaya başladılar. Anlıyorsunuz, yakında huzursuzluk varsa tanklar yürümeye, uçaklar uçmaya başlıyor, bu bir rastlandı değil” ifadesini kullandı.

Batı’nın, Rusya etrafında, aralarında Ukrayna ve Baltık ülkelerinin de olduğu bir koridor oluşturma planında Belarus’un son halka olduğunu söyleyen Lukaşenko, “Böyle bir karışıklık hazırlığı yapılıyordu. Rusya bizi kaybetmekten korkuyordu. Batı ise bizi saflarına katmak istiyordu. Şimdi amaçlarının Rusya’ya karşı olduğunu anlamış olduk” dedi.

Ülkesindeki durumun “felaket” olmadığını, sadece aşırı politize edildiğini dile getiren Lukaşenko, kolluk kuvvetlerinin, “ülkeyi kimseye teslim etmemekte kararlı” olduğunu da sözlerine ekledi.

Fabrika çalışanlarına, “ülkenin yıkılması” durumunda işlerini kaybedebileceklerini hatırlatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun hesabını da benden soracaksınız. Tüm bu görevlere tükürmek isterdim ama düşünüyorum da, onlar iktidara gelince ve tüm bunları bölüşmeye başlayınca size ne olacak? Sizi, ciğerinizle birlikte alacaklar. Ve siz hep beni lanetleyeceksiniz, ‘Biz seni seçtik, neden bizi korumadın?’ diyeceksiniz. Beni kınayabilirsiniz, ama ben devlet başkanı olduğum sürece ülkede istikrarı korumaya yönelik sert politika uygulayacağım”.

Belarus’a karşı birkaç merkezin birden harekete geçtiğini söyleyen Lukaşenko, sadece emekçilerle görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.