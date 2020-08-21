Almanya'da sigara izmariti temizlemek için yılda 225 milyon euro harcanıyor

Almanya’da belediyeler yılda 700 milyon euro kamuya açık alanları sigara izmariti ve plastikten temizlemeye harcıyor. Alman Çevre Bakanı, masrafların bir kısmını plastik üretici şirketlere yüklemeyi hedefliyor.

Almanya'da Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze ile yerel yönetimler, tek kullanımlık plastik malzeme üreticilerinin plastik çöplerin toplanması ve yok edilmesi sürecinde oluşan masrafları üstlenmesinden yana.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'da belediyeler her sene ortalama 700 milyon euro harcayarak kentleri sigara izmariti ve plastikten temizlemeye çabalıyor. Bu bütçeye kamuya açık alanlardaki çöplerin boşaltılması ve atıkların yok edilmesi de dahil. Almanya Federal Çevre Bakanlığı’nın Yerel Yönetimler Birliği ile birlikte yaptırdıkları bir araştırmaya göre, sadece izmaritlerin temizlenmesi için ayrılan yıllık bütçe 225 milyon euro. Tek kullanımlık plastik kahve bardakları için harcanan miktarın ise yaklaşık 120 milyon euro olduğu bildirildi.

Araştırmanın sonuçlarını sunan Almanya Çevre Bakanı Svenja Schulze, şimdiye kadar sokakların ve parkların temizlenme masraflarının vatandaşların ödediği vergilerden karşılandığını vurguladı ve adil bir dağılım olabilmesi için gelecekte vatandaşın yükünü azaltacak, plastik üreticisi şirketlerin masrafları üstlenmesini sağlayacak bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyledi.