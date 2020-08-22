Yunanistan Kültür Bakanı: Kariye'nin ibadete açılması dünya kültür mirasına hakaret

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre Mendoni, "Kariye Manastırı'nın olduğu bir müzenin camiye dönüşmesi dünya kültürel mirasına hakaret" ifadelerini kullandı.

Kariye’nin en önemli Bizans anıtlarından biri olduğunu kaydeden Mendoni, "Kariye Manastırı’nın mozaikleri, freskleri ve ikonları, eşsiz birer sanat. Söz konusu olan, sanat ve değerinin Ayasofya ile karşılaştırılabilecek türden olan anıttır" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin bu kararının 'yeni bir provokasyon' olduğu yönündeki açıklamasına katıldıklarını söyleyen Mendoni, "21. yüzyılda, dini hoşgörü ve çok kültürlülüğün üstünlüğü yerine geriye dönmemizi görmek üzücü" diye ekledi.