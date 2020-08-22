Moldova lideri Dodon, Sputnik V aşısını üzerinde denemeye hazır

Dodon, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Halihazırda test sürecinden geçen aşı konusunu Rus meslektaşlarımla görüştüm. Aşıyı Moldova’da anlattığımda bu konuya şüpheyle yaklaşan çok sayıda kişiye rastladım. Bu yüzden Rus aşıyı üzerinde denemeye hazır ilk Moldova vatandaşı olmaya hazır olduğumu size bildirmek istiyorum” ifadesini kullandı.

Bunu, ülkenin tüm vatandaşları için yaptığını dile getiren Dodon, aşının en kısa sürede Moldova’ya sağlanmasını beklediğini kaydetti.