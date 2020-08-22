Lukaşenko: Batı, NATO üstünden Belarus’taki muhaliflere doğrudan destek veriyor

Ülkesinde kendi kazandığı seçimlerden beri siyasi gerilimin dinmediği Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, Batılı güçleri NATO üstünden muhalefete yardım etmekle suçladı.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, rakibi olan popüler muhalif aday Svetlana Tihanovskaya karşısında kendisinin kazandığı 9 Ağustos seçimleri sonrasında ülkesinde yaşanan geniş protestolar nedeniyle Batılı ülkelere yüklendi.

Belta haber ajansına göre Lukaşenko, “Buraya (Belarus) alternatif bir devlet başkanı getirmek istediklerini görüyorsunuz. Batılı devletlerin finansman ve destek açıklamalarına bakılacak olursa oldukça ciddiler” dedi.

Belarus lideri, muhalif Tihanovskaya’ya atıfla, “O da, halkı korumaları için Batılı ülkelere, mevcut durumda NATO’ya destek çağrısında bulunuyor” diye ekledi.

Son dönemde NATO güçlerinin Belarus sınırında ciddi anlamda harekete geçtiğini gözlediklerini kaydeden Lukaşenko şöyle devam etti: “Askeri destekleri ortada: Nato askerleri sınırlara yığılıyor. bunların hepsini buraya o sözde yeni devlet başkanını getirmek için yapıyorlar.”

Ayrıca başarıya ulaşmaları halinde Belarus’un sonunun geleceği uyarısında bulundu.

Lukaşenko, NATO güçlerinin Belarus sınırlarındaki hareketliliği nedeniyle ülkenin askeri güçlerinin ana kısmının teyakkuz haline geçirildiğini de belirtti ve ekledi: “Bu çeyrek yüzyılda ülkemizde alınmış en ciddi karardır.”

Ülkesinde olup bitenler için ‘renkli devrim planı’ tanımlamasını yapan Belarus lideri, dış güçlerin, iktidarın yerinde kalması nedeniyle oraya çıktığını söyledi.

Daha önce Lukaşenko orduya Belarus’un toprak bütünlüğünün korunması için mümkün olan en katı tedbirleri alma emrini vermişti.

Seçimler öncesinde kısa bir süre içinde muhalef kanadın desteğini alıp popüler bir lider haline gelen Tihanovskaya, seçimlerin hemen ardından ülkesinden ayrılıp Litvanya’ya gitmişti.

AB bu hafta içinde Belarus’ta Lukaşenko’nun kazandığı seçimlerin sonuçlarını tanımama kararı aldı. AB ayrıca bütçesinden, Belarus halkını desteklemek için harcanacağını söyledikleri 53 milyon euro ayıracak.