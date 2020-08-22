Lukaşenko, seçimlerin ardından Belarus’ta grev kararı alınan fabrikaların kapatılmasını istedi

İstifa etmesi için ülkesinde protestoların sürdüğü Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, bu dönemde grev kararı alınan fabrikaların kapatılması talimatını verdi.

Lukaşenko, destekçilerinin düzenlediği mitingde yaptığı konuşmasında, seçimler yeniden düzenlenene dek iş bırakma kararı alınan fabrikalara ilişkin, “Valilerden, yöneticilerden istediğim şu: eğer birileri çalışmak istemiyorsa onları zorlamayın. Hiç gerek yok. Her nasılsa onlara istemediklerini zorla yaptıramayız. Ancak fabrika çalışmıyorsa, pazartesi kapısına kilit vurunuz” dedi.

Lukaşenko, ‘daha sonra ortalık yatışınca bu fabrikalarda kimlerin çalışacağına karar verebileceklerini’ söyledi.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden beri geniş protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular, Lukaşenko’nun yüzde 80 gibi bir oy oranıyla kazandığı açıklanan seçimde hile yapıldığını düşünüyor ve görevini bırakmasını istiyor.

1994’ten beri Belarus’un başında olan Lukaşenko ise suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde Lukaşenko’nun karşısında ise, seçimlerin öncesinde muhalif kanadın desteğiyle geniş bir kitleye ulaşan Svetlana Tihanovskaya vardı.

Tihanovskaya bir politikacı değil. Politikacı olan eşi seçimler öncesinde hapse atılmıştı ve seçimlere katılamayacaktı. Bu nedenle Lukaşenko’nun rakibi olarak seçimlerde aday olan Tihanovskaya’nın seçim vaadi ise kazanması halinde ‘muhaliflerin de katılacağı adil seçimler düzenlenmesini’ sağlamaktı.

Eski bir İngilizce öğretmeni olan Tihanovskaya ülkesinde seçim sonuçları açıklanmasının hemen ardından Litvanya’ya gitti. Tihanovskaya ve diğer muhalif kesimlerin Avrupalı liderlerle görüşüp destek çağrısında bulunmaları, bu liderlerin de finansman dahil olmak üzere muhalefete destek kararı almış olmaları, Rusya tarafından dış müdahale hamlesi olmakla eleştiriliyor.

Nitekim Belarus lideri Lukaşenko da destekçileri tarafından düzenlenen mitingde daha önce yaptığı bir açıklamada Batılı güçleri, kendisini devirmek amacıyla muhaliflere doğrudan destek vermekle suçladı.