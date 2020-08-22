Lukaşenko: Belarus’u, Rusya’ya saldırmak için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak istiyorlar

Ülkesinde seçimlerden beri muhaliflerin protestolarının sürdüğü Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko, ‘yabancı güçlerin ülkesinin peşine düşmesinin sebebini, Belarus’u daha sonra Rusya’ya saldırmak için kullanacakları bir sıçrama tahtası olarak görmeleri olduğunu’ söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, destekçilerinin toplandığı mitinde RT televizyonuna yaptığı açıklamasında, “Burada (Belarus’ta) üstümüze geliyorlar ki sonrasında Rusya’ya saldırabilsinler. (Belarus’ta olanlar) onlar için adeta bir sıçrama tahtası, onu kırmalıyız. Bu, (Rusya) Devlet Başkanı Putin ile ortak fikrimiz” dedi.

⚡️Эксклюзив RT



Лукашенко — нашему корреспонденту Игорю Жданову : «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным» pic.twitter.com/VghxPwxNqp — RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020

‘Lukaşenkocular sokağa çıksaydı, onları temizleyeceklerdi’

Lukaşenko, 9 Ağustos’taki seçimlerden beri geniş protestolar düzenlenirken kendisinin kamuoyu önüne neden pek çıkmadığı sorusu karşısında ise şunları söyledi:

“Dürüst olmam gerekirse bunların olacağını biliyordum. Gerilimin yüksek olduğu dönemde çatışmalar yaşanmasından korktum. Karşı taraf da buna hazırdı: Lukaşenkocular sokağa çıksaydı onları temizleyeceklerdi. İnsanların zarar görmesinden korktum. Bu nedenle bir ara verdik. Belki de biraz uzun bir ara verdik.”

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinden beri geniş protesto gösterileri düzenleniyor. Protestocular, Lukaşenko’nun yüzde 80 gibi bir oy oranıyla kazandığı açıklanan seçimde hile yapıldığını düşünüyor ve görevini bırakmasını istiyor.

1994’ten beri Belarus’un başında olan Lukaşenko ise suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde Lukaşenko’nun karşısında ise, seçimlerin öncesinde muhalif kanadın desteğiyle geniş bir kitleye ulaşan Svetlana Tihanovskaya vardı. Tihanovskaya, seçimlerin ardından Litvanya’ya gitti.