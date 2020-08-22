Belarus’ta yasadışı gösterilerin koordinatörü gözaltına alındı

Belarus’un başkenti Minsk’te, yasadışı sokak eylemlerinin koordinatörü olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Zanlının, yeni protestocular aradığı ve eylemlere katılmaları için onlara para ödediği belirtildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, zanlının, hapisten yeni çıkan bir vatandaşı eyleme çekme teşebbüsünün ardından gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, “Koordinatör, şehir merkezindeki marketlerden birinde bu adama yaklaşarak yaklaşık 10-12 kişi daha toplayarak politik nitelikte yasadışı kitlesel eyleme katılmayı teklif etti. Teklif kabul edildikten sonra ona 60 Belarus rublesi (yaklaşık 180 TL) verdi, ayrıca ona içki ve gıda aldı” ifadesine yer verildi.

Polis, 19 Ağustos’ta yapılması planlanan yasadışı toplantıyı önlediklerini bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.