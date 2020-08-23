Protestocular Minsk'teki Bağımsızlık Meydanı'nda toplanmaya başladı

Bağımsızlık Meydanı’nda bulunan Sputnik muhabirinin bildirildiğine göre, şu ana kadar toplanan protestocuların sayısı 20 bini aşmış durumda. Toplanan protestocuların sayısının metrekare başına düşen kişi sayısı dikkate alınarak belirlenen meydanda mobil iletişim de kötü çalışıyor.

Polisin megafonla dağılmaları için ikna etmeye çalıştığı protestocular, ıslıkla karşılık veriyor. Şehrin değişik bölgelerinden yeni gruplar eylem alanına akın etmeye devam ediyor.

Caddelerin trafiğe kapatıldığı eylem alanındaki protestolara Minsk Traktör Fabrikası (MTZ) çalışanları da ‘MTZ’ sloganlarıyla destek veriyor.

Megafonla protestocuları dağılmaları için ikna etmeye çalışan polis ekibi dışında herhangi bir müdahale yapılmıyor. Bağımsızlık Meydanı ve Başbakanlık binasının yakınlarındaki bazı plakasız araçlar dikkat çekiyor. Ayrıca meydanın çevresindeki farklı noktalarda polis otobüsleri ve İçişleri Bakanlığı’na ait kamyonlar bulunuyor.