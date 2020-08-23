Vaka sayısının mayıs düzeyine geri döndüğü İtalya'da, Sağlık Bakanına göre yeniden sıkı karantina uygulamaya gerek yok

İtalya'da vaka sayısının yeniden 1000'in üzerine çıkmasına rağmen, Sağlık Bakanı Speranza, yeniden sıkı karantina uygulanmayacağında ısrar etti.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısının 12 Mayıs'tan beri ilk kez 1000'in üzerine çıktığı İtalya'da, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ülkelerinde yeniden herkesin evlerine kapandığı, seyahat kısıtlamalarının olduğu sıkı karantina tedbirlerini gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

Dün Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 1071 yeni vaka açıklamıştı.

La Stampa ve La Repubblica gazetelerine verdiği ortak demeçte artış eğilimine giren günlük yeni vakalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Speranza, mayıs ayından sonra dün ilk kez günlük yeni vaka sayısının 1000'i aşmasına ilişkin endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi.

"İtalya, yeniden bütünüyle sıkı karantina ve bölgeler arasında seyahati kısıtlama gerektiren bir durumda değil" diyen Speranza, şu anki durumun, salgının ilk aşamasındaki durumdan farklı olduğunu, halihazırda yoğun bakım ünitelerinin dolup taşma gibi bir risk taşımadığını anlattı.

Yeni vakalardaki yaş ortalamasının 30-32'ye kadar gerilediğini ancak bunun ulusal sağlık sistemleri üzerindeki etkilerinin daha küçük olduğunu, birçoğunun tedaviye gerek kalmadan bunu atlattığını aktaran Speranza, hastalığın yaşlılara bulaşmaması hususunda gençlere büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. İtalya'nın içinde bulunduğu mevcut aşamada el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi bireysel davranışların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Fransa ve İspanya'nın yeni kısıtlayıcı önlemlere başvurmadan durumu kontrol altında tuttuğuna dikkati çekerek, İtalya’nın dörtte bir enfeksiyon oranıyla topyekun karantina gibi bir önleme ihtiyacı olmadığının altını çizdi.

İtalya'da dün açıklanan son verilere göre 21 Şubat'tan beri Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 430 oldu.