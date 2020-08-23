Protestoların hedefindeki Belarus lideri Lukaşenko, Devlet Başkanlığı Sarayı'na helikopterden elinde tüfekle indi

Belerus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yakınlarında protesto gösterilerinin sürdüğü rezidansı ‘Bağımsızlık Sarayı’nın bahçesine inen helikopterden üstünde kurşun geçirmez yelek ve elinde tüfekle çıktı.

Belarus Devlet Başkanlığı basın servisine yakınlığıyla bilinen ‘Pul Pervovo’ telegram kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde, Lukaşenko’nun elindeki tüfekte şarjör olmadığı görülüyor.

Silahlı bir asker ve bir sivilin refakatinde helikopterden inen Lukaşenko, Savunma Bakanı Viktor Hrenin olduğu tahmin edilen asker üniformalı biri tarafından karşılanıyor.

What a show. Lukashenko steps off a state helicopter in riot garb and carrying an assault rifle. pic.twitter.com/6wrL4b5IYW — Christopher Miller (@ChristopherJM) August 23, 2020

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