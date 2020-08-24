AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İstesek de istemesek de Lukaşenko ile çalışmak zorundayız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB’nin meşruiyetini tanımamasına rağmen, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa Birliği’nin meşruiyetini tanımamasına rağmen, ülke yönetimini kontrol eden kişi olduğu için Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile çalışmaya devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

El Pais gazetesine konuşan Borrell, “Onu (Lukaşenko) meşru bir başkan olarak tanımıyoruz. Tıpkı, Nicolas Maduro’yu (Venezüella Devlet Başkanı) tanımadığımız gibi. Bu açıdan, Maduro ve Lukaşenko tamamen aynı durumda. Yasal olarak seçildiklerini kabul etmiyoruz. Bununla birlikte, hoşumuza gitse de gitmese de onlar hükümeti kontrol ediyorlar ve onların demokratik meşruiyetini tanımasak da onlarla iş yapmaya devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.