Belarus’tan Litvanya Büyükelçisi’ne nota

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, “Bugün bakanlıkta Litvanya’nın Belarus Büyükelçisi Andrius Pulokas’a Belarus sınırında yaşanan olayla ilgili olarak protesto notası verildi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Belarus Savunma Bakanlığı, Telegram’dan Litvanya’nın Belarus sınırını ihlal etmeye çalıştığını bildirdi.

Белорусские МИ-24 идут на перехват воздушных шаров рядом с литовской границей pic.twitter.com/tFCxKxgKNj — НТВ (@ntvru) August 24, 2020

​Açıklamaya göre, 23 Ağustos akşamı Belarus Hava Kuvvetleri ve hava savunma birlikleri Aşmyanı bölgesindeki Volkovşina yerleşim biriminde bir ‘provokasyonu’ önledi. Belirli bir bölgeden‘devlet karşıtı sembol’ taşıyan sekiz balon bırakıldı. Balonlarn uçması Mi-24 helikopterleri mürettebatı tarafından herhangi bir silah kullanılmadan engellendi. Olayla ilgili bilgi, nota hazırlanması için Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.