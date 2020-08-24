Oxford Üniversitesi'nin aşı adayının üreticisi: Acil kullanım için Trump yönetimiyle görüşme yapmadık

ABD'de 3 Kasım seçimi öncesi anketlerde geride gözüken ve bu yüzden acilen koronavirüs aşısı piyasaya sürmek istediği belirtilen Başkan Donald Trump'ın bu sebepten Oxford Üniversitesi ile birlikte aşı geliştiren AstraZeneca'dan acil tescil istediği iddiası ilaç devi tarafından yalanlandı.

Oxford Üniversitesi'nin potansiyel Kovid-19 aşısının üreticisi konumundaki AstraZeneca, 3 Kasım ABD başkanlık seçimleri öncesi aşının acilen kullanılması için sürecin hızlandırılmasına dair Trump yönetimiyle görüşme içinde olmadığını duyurdu.

Öncesinde Donald Trump ABD'deki Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) 'derin devlet' için çalışanların aşı çalışmalarını yavaşlattığına dair açıklama yaparken, Financial Times da ABD Başkanı'nın Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı adayına 'acil kullanım yetkisi' istediği iddiasını haberleştirmişti.

Financial Times'ın haberine cevaben açıklama yayımlayan AstraZeneca, ABD hükümetiyle acil kullanım yetkisini görüşmediğini ve bu ihtimal hakkında spekülasyon yapmak için erken olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

"2/3 aşama deneylerinin son evresi Britanya ve diğer küresel piyasalarda devam etmektedir ve bu yılın sonlarına dek etkililik sonuçlarının gelmesini beklemiyoruz.

Financial Times'ın haberine göre, Trump yönetiminin araştırdığı seçeneklerden biri, FDA'nın sadece Britanya'da yapılmış görece küçük çaplı araştırmalar üzerinden bu aşı adayına ekim ayında acil kullanma yetkisi vermesi.

ABD federal hükümetinin tescil kuralları ise 30 bin kişi üzerinde araştırma yapılmasını gerektiriyor ki, bu, halihazırda Britanya'da devam eden deneylerin çapının üç katına tekabül ediyor.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 30 Temmuz'da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile yaptığı görüşmenin içeriğinden haberdar bir kaynak ise Financial Times'a ikilinin Demokrat Partili Pelosi'ye sözlerini aktardı.

Buna göre Meadows ile Mnuchin, yönetimin büyük ihtimalle AstraZeneca'nınki olacak aşı kullanım yetkisi sürecini hızlandırmayı değerlendirdiğini söyledi.

Ama acil onay önünde pek çok engel var, FDA'nın Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi Başkanı Peter Marks dahil üst düzey yetkililerinin istifa tehdidi de bunlara dahil. Aşı değerlendirmelerinden sorumlu Marks, deney süreci tamamlanmadan bir aşıyı onaylanmaya zorlanırsa istifa edeceğini daha önce kamuoyuna açıklamıştı. Bu hafta Reuters'e konuşan Marks, böyle bir durumda istifa ederek ABD kamuoyuna bir şeylerin yanlış gittiğinin işaretini vereceğini dile getirmişti.