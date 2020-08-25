Belaruslu emniyet görevlisi, protestoların en çok paylaşılan fotoğraflarından birinin arka planını anlattı

Belarus’un başkenti Minsk’teki protestolar sırasında çekilen ve en çok paylaşılanlar arasındaki bir görüntünün kahramanı olan emniyet güçleri arasından bir görevli, o sırada yere yığılan bir protestocuya yardım etmek istediğini belirtti ve yaşananları anlattı.

Minsk’te 9 Ağustos’ta yapılan izinsiz gösteri sırasında çekilen ve emniyet güçleri arasından bir görevlinin elleriyle yerdeki protestocuyu gösterdiği fotoğraf, çok sayıda internet memesine konu oldu.

Russia Today’e (RT) konuşan emniyet görevlisi, fotoğrafta yere yığılmış halde görülen protestocunun yüklü miktarda alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğunu ve ona yardım etmeye çalıştığını söyledi.

“Tanrıya şükür ki sağlık görevlilerini bulabildik, yoksa durum kötü olabilirdi” diyen emniyet görevlisine göre, fotoğraf çekildiği sırada protestocunun bilinci yerinde değildi ve onu kendine getirmeye çalışıyordu. Yaklaşık 100 metre ileride de ambulans vardı.

Görevli, “O esnada sağda, 15 metre ileride duran insanlar ‘Bırak onu!’ diye bağırıyorlardı. Ona yardım etmeye çalıştığımı söyledim, ama duymuyorlardı. Çılgına dönmüşlerdi. Ayağa kalktım, ellerimi üzerinden çektim, ‘Alın bıraktım, ne oldu şimdi?’ dedim. Protestocu bıraktığımda yerdeydi” dedi.

Görevli, kenardaki protestocuların yardım etmeyeceklerini anlayınca meslektaşına doktorları çağırmasını söylediğini belirtti. Görevlinin açıklamasına göre, daha sonra olay yerine gelen sağlık çalışanları yerdeki protestocuya yardım edip onu bölgeden götürdü.