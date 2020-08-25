Ukrayna’nın eski Başbakanı Timoşenko, solunum cihazına bağlandı

Eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko’nun solunum cihazına bağlandığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

RBK Ukraina ajansı, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Kovid-19'a yakalanan eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko’nun solunum cihazına bağlandığını bildirdi.

Geçen hafta, kızı ve damadıyla birlikte koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Timoşenko’nun durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.

Timoşenko'nun basın sözcüsü Marina Soroka yaptığı açıklamada, "Henüz iyi bir haber yok. Timoşenko, vücudun yaşamsal işlevlerinin ihlallerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi önlem içeren yoğun bir terapi sürecinden geçiyor” ifadelerini kullandı.