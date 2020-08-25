Belarus Yüksek Mahkemesi muhalif Tihanovskaya'nın seçim sonuçlarına ilişkin itirazını reddetti

Belarus Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanı adayları Svetlana Tihanovskaya, Anna Kanopatskaya ve Andrey Dmitriyev'in seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının reddine karar verdi.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçları için Belarus Merkez Seçim Komisyonu'na itiraz eden Svetlana Tihanovskaya, Anna Kanopatskaya ve Andrey Dmitriyev, itirazları reddedilince, Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Belarus Yüksek Mahkemesi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Tihanovskaya'nın 14 Ağustos’ta Merkez Seçim Komisyonu’nun kararına karşı yaptığı itirazın reddedildiği belirtilerek, “Merkez Seçim Komisyonu tarafından seçimlerin geçersiz sayılması kararı alınmadığı için, S.G. Tihanovskaya'nın seçimlerin geçersiz sayılmasına ilişkin itirazı mahkemenin yargı yetkisine girmediğinden, değerlendirmeye alınmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Belarus Yüksek Mahkemesi’nin Kanopatskaya ve Dmitriyev'in devlet başkanlığı seçim sonuçlarının geçersiz sayılmasına ilişkin başvurularının reddine ilişkin kararı da mahkemenin internet sitesinden yayınlandı.

Protestolarda 6 bin kişi gözaltına alındı

Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko’nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, devlet başkanlığı seçimlerini Lukaşenko’nun yüzde 80.1 oyla kazandığı, en yakın rakibi Svetlana Tihanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10.12'de kaldığı duyurulmuştu.

Muhalefet, 'hile karıştırıldığı' iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.