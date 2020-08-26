Kolundan yaralanan Çekya Cumhurbaşkanı Zeman ameliyata alınacak

Çekya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Jiri Ovcacek, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın kolundan yaralandığını bildirdi.
Zeman'ın yaralanma sebebini açıklamayan Ovcacek, Cumhurbaşkanı'nın ailesi ve personelleriyle irtibat halinde olduğunu söyledi.
Ovcacek, Zeman'ın Prag Merkez Hastanesi'ne kaldırıldığı bilgisini paylaşarak, hayati tehlikesinin bulunmadığını ve ameliyata alınacağını kaydetti.
Pan prezident byl dnes večer kvůli úrazu ruky hospitalizován v ÚVN v Praze.— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 25, 2020
Pan prezident podstoupí operační zákrok zraněné paže. Nejde o stav ohrožující na životě, pan prezident je v kontaktu s rodinou a spolupracovníky.
Program pana prezidenta bude uzpůsoben rekonvalescenci.
2013'teki seçimlerin ardından göreve gelen Zeman, 2018 seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.
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