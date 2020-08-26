Muhalif lider Tihanovskaya: Belarusluların kararına dışarıdan bir müdahale kabul edilemez

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci olan muhalif aday Svetlana Tihanovskaya, ülkesindeki duruma başka ülkelerin karışmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Fox News’e konuşan Tihanovskaya, kendisini destekleyenlerin ‘muhalifler’ olarak tanımlanmasının doğru olmadığını, zira destekçilerinin çoğunluğu oluşturduğunu ifade etti.

Tihanovskaya, “Halkımız demokratik bir ülkede yaşamak istiyor, hiçbir ülke halkımızın kararını etkilememeli” dedi.

Tihanovkaya'ya göre, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, kendisini destekleyeceğine dair söz verdi. Biegun, ayrıca ABD’nin Belarus’un içişlerine müdahale etme niyeti olmadığını söyledi.

Biegun, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta Tihanovskaya ile görüşmüştü.