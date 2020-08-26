Ukrayna, koronavirüs nedeniyle yabancıların ülkeye girişini bir aylığına kapatıyor

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, hükümetin koronavirüs nedeniyle ülke sınırlarını eylül sonuna kadar yabancılara kapatacağını açıkladı.

Şmıgal, koronavirüs pandemisiyle ilgili durum nedeniyle bu kararın alındığını belirterek, “Hastalığın seviyesi ile bağlantılı olarak, vatandaşlarımızı korumak ve yabancı ortaklarımıza karşı sorumluluk göstermek zorundayız” dedi.

Şmıgal, sadece oturma izni olanların yanı sıra uluslararası veya insani yardım misyonu üyelerinin Ukrayna'ya girişine izin verileceğini kaydetti.

Pandemi nedeniyle karantina uygulamasının kasım ayına kadar uzatıldığı Ukrayna'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 110 bini aştı, 2 bin 354 kişi hayatını kaybetti.