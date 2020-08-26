Moldova lideri Dodon: Türkiye ile ilişkilerimiz yükselişte

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, Türkiye ile ilişkilerin farklı alanlarda hızla gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, bugün Moldova'yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Facebook hesabından paylaşımda bulunan Dodon, "İki günlük resmi ziyaretle Moldova’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüm. Türk diplomasisinin liderini ülkemizde memnuniyetle karşılayarak ikili Moldova-Türkiye ilişkilerinin, karşılıklı ilgi odağı olan tüm alanlarında yükselişte olduğunu kaydettim" ifadelerini kullandı.

Dodon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadelede Moldova'ya sunulan insani yardımdan ve Türkiye ile komşu ülkelerde mahsur kalan Moldova vatandaşlarının yurtlarına tahliyesinde sağlanan yardımdan dolayı Türkiye hükümeti ve Türk halkına teşekkür etti.

Moldova ile Türkiye arasındaki Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi’nin bir parçası olan Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun ilk toplantısının bugün Kişinev’de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Dodon, "Salgının yol açtığı sorunları birlikte aşacağımızı ve önümüzdeki yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize ziyaretinin mümkün olacağı umudunu dile getirdim" dedi.